Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет

В течение субботы российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных нет, сообщает штаб Операция объединенных сил

В течение текущих суток, от 7.00 до 18.00 российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минского соглашениями, не применялось, говорится в сообщении штаба ООС в Фейсбук.

"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Марьинка, Гнутово и Лебединский. В результате боевых действий в течение дня потерь не допущено", - отмечается в сообщении.