Разыскиваемый осужденный найден на территории СИЗО

Осужденный за убийство Виталий Пушкин, которого после исчезновения из Киевского СИЗО разыскивала полиция, найден на территории следственного изолятора.

"Осужденного нашли на территории следственного изолятора", - сообщает полиция г.Киева на странице в соцсети "Фейсбук" в субботу.

"Как сообщалось, 7 сентября полиция Киева сообщила о розыске осужденного за убийство В.Пушкина, который скрылся из следственного изолятора.

"Правоохранители разыскивают Пушкина Виталия Владимировича, 1999 года рождения, жителя Киевской области, осужденного за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство - ИФ)", - сказано в сообщении.

Информация о розыске и особых приметах пропавшего была передана всем дежурным частям территориальных управлений полиции, патрульным полицейским, автопатрулям полков полиции особого назначения и управления полиции охраны, участковым офицерам полиции, и в другие регионы.