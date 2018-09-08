В МинВОТ заявили, что нет потребности в эвакуации населения из Херсонской области

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) заявляет об отсутствии необходимости в эвакуации людей из Херсонской области в связи с химическим загрязнением в оккупированном Крыму.

"По данным департамента здравоохранения Херсонской ОГА случаев химического отравления среди населения не зафиксировано. Нет необходимости эвакуации населения", - сказано в сообщении МинВОТ на странице в микроблоге Twitter в субботу.

По информации министерства, с целью профилактики и предупреждения возможных негативных последствий для здоровья детей около 2 тыс. человек отправят в Скадовск.

"Дети будут учиться в школе и отдыхать с родителями и сопровождающими педагогами. 7 сентября отправили 200 человек, 8 сентября – 500 человек", - сказано в сообщении.

МинВОТ также сообщает, что контрольный пункт въезда/выезда на админгранице с Крымом (КПВВ) "Каланчак" продолжает работу только на въезд граждан из полуострова.

"РФ до сих пор не открыла КПВВ со стороны Крыма, только выпускают в случае срочной необходимости: отравление, обращение к украинским больницам за помощью. Прошло 3 человека. Это семья – мужчина после операции", - сказано в сообщении министерства.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины , 7 сентября проведена дегазация спецтехникой сел Гавриловка и Александровка Каланчакского района, обработано 81 км автодорог.

В субботу, 8 сентября, дегазацию дорог проведут в с.Мирное и Преображенка Каланчакского района, а также в с.Григоровка и Першоконстантиновка Чаплинского района.