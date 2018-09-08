В Харькове пограничники задержали группу нелегалов из Вьетнама

Сотрудники Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины совместно с работниками Национальной полиции пресекли попытку переправить группу нелегальных мигрантов из Вьетнама, направлявшихся из России в страны Евросоюза.

"В ходе пограничной спецоперации, в частных помещениях города, за час до отправки на западную границу были задержаны 30 незаконных мигрантов, выходцев из Социалистической Республики Вьетнам. Преимущественно молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, из которых 17 женщин", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в субботу.

Сейчас правоохранители принимают меры, чтобы задержать причастных к незаконной переправке мигрантов через госграницу Украины.