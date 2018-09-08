События

14:31 08.09.2018

После химического выброса в оккупированном Крыму за медпомощью обратился 61 украинский пограничник

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После химического выброса в оккупированном Крыму за медпомощью обратился 61 украинский пограничник

После химического выброса на заводе Крымский "Титан" в г.Армянске на севере оккупированного Крыма за помощью к медикам обратился 61 украинский пограничник, сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Сейчас обратился 61 пограничник, из них пятеро госпитализированы и проходят детальное медицинское обследование у нас в Одессе", - отметил он в эфире "112.Украина".

О.Слободян подчеркнул, что всем, кроме вышеупомянутых пяти госпитализированных, была оказана необходимая медицинская помощь, и они вернулись к исполнению служебных обязанностей.

Помощник главы Госпогранслужбы также рассказал, что ситуация на административной границе с оккупированным Крымом остается без существенных изменений.

В частности, КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" временно не работают на въезд в оккупированный Крым, ветры продолжают дуть в сторону полуострова, поэтому, по словам О.Слободяна, "основные риски остаются на этой территории".

Как сообщалось, жители Армянска (временно оккупированный Крым) с 24 августа массово жалуются в соцсетях на плохой запах в воздухе и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. На деревьях, по их словам, желтеет и раньше времени опадает листва. Некоторые горожане сообщают также о першении в горле и сыпи на коже.

"Власти" Крыма в ночь на 4 сентября объявили о решении остановить на две недели работу армянского филиала "Титановых инвестиций" в связи с превышением предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида на севере полуострова. Кроме того, в Армянске на две недели объявили внеплановые каникулы. Дети дошкольного и школьного возраста "в профилактических целях" в сопровождении матерей были отправлены на отдых в крымские санатории.

С 6 сентября контрольные пункты въезда/выезда "Каланчак" и "Чаплинка" (Херсонская обл., на административной границе с оккупированным Крымом) временно прекратили свою работу в связи с экологической ситуацией с крымским заводом, в штатном режиме работает КПВВ "Чонгар".

Теги: #крым #армянск #выбросы #титан #слободян
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