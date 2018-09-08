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13:36 08.09.2018

Луценко анонсировал подачу представления в Раду о снятии неприкосновенности с нардепа, причастного к коррупции в оборонпроме

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Луценко анонсировал подачу представления в Раду о снятии неприкосновенности с нардепа, причастного к коррупции в оборонпроме

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в ближайшее время подаст в Верховную Раду представление на дачу согласия на снятие неприкосновенности с народного депутата, причастного к уничтожению части оборонной промышленности Украины.

"Я в ближайшее время внесу представление на соответствующего народного депутата Украины, который причастен к этому, я бы сказал, беспрецедентному аморальному поступку - уничтожению фактически части оборонной промышленности нашей страны", - сказал Ю.Луценко в ходе своей поездки в Днепр в субботу.

Генпрокурор не назвал фамилии депутата, о котором идет речь.

Вместе с тем, он отметил, что все должностные лица, причастные к воровству в оборонпроме, ответят за свои действия.

"Мы видим первый объект – он фактически военный ракетный завод, дело директора которого уже находится в суде", - сказал Ю.Луценко.

Теги: #луценко #коррупция #оборонпром
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