События

13:12 08.09.2018

Погода: ожидаются дожди и понижение температуры

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Погода: ожидаются дожди и понижение температуры

В Украине в ближайшие сутки 9 сентября погоду будет определять циклон с центром над центральной частью страны, что приведет в большинстве областей к дождям и понижению температуры, сообщает Укргидрометцентр.

Наиболее интенсивные дожди ожидаются ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях, днем в большинстве центральных областей также пройдут дожди. На остальной территории прогнозируются кратковременные дожди прогнозируем местами. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных регионах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°; днем 19-24°, на Прикарпатье и в центральных областях местами 16-18 °.

В Киеве 9 сентября местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза; температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 сентября самая высокая температура днем была 33,5° в 1944 году, самая низкая ночью 2,4° в 1900 году.

В Украине 10 сентября местами ожидаются кратковременные дожди с грозами (в южной части повсеместно). Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15°, на побережье морей до 18°; днём 17-22°, на востоке страны и Закарпатье 23-28°.

В Киеве 10 сентября местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15°, днём 20-22°

По состоянию на 9:00 субботы, 8 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 20-22°, в Днепре в пределах г.Киева 22°.

Теги: #дожди #погода #прогноз
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Интерфакс-Украина
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