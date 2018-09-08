События

11:50 08.09.2018

Вода в Авдеевке будет подаваться почасово из резервуара в связи с остановкой ДФС

1 мин читать
Вода в Авдеевке будет подаваться почасово из резервуара в связи с остановкой ДФС

В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции (ДФС) подачу питьевой воды населению г.Авдеевка Донецкой области будут подавать почасово из резервуара; ориентировочно воды хватит на 4 суток.

Как сообщает в субботу пресс-служба ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, в резервуаре емкостью 4 тыс. куб. м, который расположен на территории Авдеевки, питьевой воды ориентировочно хватит на четверо суток.

"В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями", - сказано в сообщении.

Как напомнили в ГСЧС, в четверг, 6 сентября, около 19:00 предварительно из-за сильного ветра была повреждена воздушная линия электропередач, и произошло обесточивание и остановка ДФС, расположенной в Ясиноватском районе Донецкой области в так называемой "серой зоне". В связи с остановкой ДФС было прекращено водоснабжение г..Авдеевка (22 тыс. человек).

7 сентября при обследовании территории был обнаружен обрыв провода высоковольтной линии 110 кВ "Макеевская - АКХЗ №2" и неисправность трансформатора на временно неподконтрольной украинской власти территории.

Ремонтные работы поврежденной линии электропередач и обнаруженной поломки трансформатора запланированы на 8 сентября 2018 года при гарантиях безопасности и прекращению огня.

Теги: #вода #авдеевка #дфс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Неизвестные распространяют недостоверную информацию о качестве водопроводной воды в Одессе

Порошенко прибыл в Авдеевку для символического запуска газопровода высокого давления

Из-за обстрела Горловской фильтровальной станции Торецк остался без воды

Авдеевку и семь близлежащих поселков в понедельник начнут подключать к газоснабжению – глава Донецкой ОВГА

В Киеве в пятницу отключат холодное водоснабжение на просп.Науки

Жители Днепра и прилегающие районы могут остаться без водоснабжения

На реках в Ивано-Франковской и Черновицкой областях 8-9 июля ожидается подъем уровня воды

Дамба на Северо-Крымском канале готова на 80%

Бесперебойную работу ДФС может гарантировать только соблюдение меморандума от 19 сентября 2014г и определенной им линии разграничения - Олифер

Донецкая фильтровальная станция временно прекратит работу из-за ремонта

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одессе две девушки ранили ножом иностранца и ограбили его

Бывший советник предвыборного штаба Трампа приговорен к тюремному заключению за ложные показания ФБР

Украинцев нет среди погибших и пострадавших в ДТП в Турции

Число жертв землетрясения на японском острове Хоккайдо увеличилось до 30 человек

Порошенко поздравил Винницу, Днепр, Житомир, Луцк, Луганск и Николаев с Днем города

Пожар на территории Красноградского лесхоза в Харьковской области ликвидирован

Запорожская АЭС отключила первый блок на плановый капремонт

КПВВ "Станица Луганская" возобновит работу в 12.00 субботы, напоминают в штабе ООС

Зафиксированы очередные нарушения "школьного" перемирия со стороны боевиков РФ – украинская сторона СЦКК

Боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, погиб один военный, еще трое ранены – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА