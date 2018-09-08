Вода в Авдеевке будет подаваться почасово из резервуара в связи с остановкой ДФС

В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции (ДФС) подачу питьевой воды населению г.Авдеевка Донецкой области будут подавать почасово из резервуара; ориентировочно воды хватит на 4 суток.

Как сообщает в субботу пресс-служба ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, в резервуаре емкостью 4 тыс. куб. м, который расположен на территории Авдеевки, питьевой воды ориентировочно хватит на четверо суток.

"В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями", - сказано в сообщении.

Как напомнили в ГСЧС, в четверг, 6 сентября, около 19:00 предварительно из-за сильного ветра была повреждена воздушная линия электропередач, и произошло обесточивание и остановка ДФС, расположенной в Ясиноватском районе Донецкой области в так называемой "серой зоне". В связи с остановкой ДФС было прекращено водоснабжение г..Авдеевка (22 тыс. человек).

7 сентября при обследовании территории был обнаружен обрыв провода высоковольтной линии 110 кВ "Макеевская - АКХЗ №2" и неисправность трансформатора на временно неподконтрольной украинской власти территории.

Ремонтные работы поврежденной линии электропередач и обнаруженной поломки трансформатора запланированы на 8 сентября 2018 года при гарантиях безопасности и прекращению огня.