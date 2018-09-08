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10:55 08.09.2018

Украинцев нет среди погибших и пострадавших в ДТП в Турции

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Украинцев нет среди погибших и пострадавших в ДТП в Турции

В результате ДТП в Турции, по предварительным данным, украинцы не пострадали, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации, граждан Украины нет среди погибших и пострадавших в результате ДТП в Турции", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Ранее турецкий телеканал Habertürk сообщил, что в Турции на участке дороги между Анкарой и Аксараем в субботу рано утром автобус съехал в кювет. Турецкие СМИ сообщают о более 40 раненых и 6 погибших.

Теги: #турция #дтп
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