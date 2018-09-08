Украинцев нет среди погибших и пострадавших в ДТП в Турции

В результате ДТП в Турции, по предварительным данным, украинцы не пострадали, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации, граждан Украины нет среди погибших и пострадавших в результате ДТП в Турции", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Ранее турецкий телеканал Habertürk сообщил, что в Турции на участке дороги между Анкарой и Аксараем в субботу рано утром автобус съехал в кювет. Турецкие СМИ сообщают о более 40 раненых и 6 погибших.