События

10:30 08.09.2018

Порошенко поздравил Винницу, Днепр, Житомир, Луцк, Луганск и Николаев с Днем города

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Порошенко поздравил Винницу, Днепр, Житомир, Луцк, Луганск и Николаев с Днем города

Президент Украины Петр Порошенко поздравил ряд областных центров Украины с Днем города.

"Винница, Житомир, Луцк, Луганск и Николаев – сегодня пять прекрасных и неповторимых украинских городов отмечают День рождения. От запада и до востока, от севера и до юга – Украина единая", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Кроме того, на сайте президента Украины опубликовано поздравление П.Порошенко по случаю очередной годовщины со дня образования города Днепр.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который с 2006 по 2014 года был мэром Винницы, по случаю Дня города написал на своей странице в Фейсбук: "Горжусь городом, в котором имел честь 8 лет работать городским головой! С праздником, дорогие жители! Благодаря вашему доверию и поддержке мы изменили Винницу. Благодаря поддержке всех украинцев мы изменим Украину", - отметил премьер.

Теги: #день_города #порошенко
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