Пожар на территории Красноградского лесхоза в Харьковской области ликвидирован

Спасатели полностью потушили пожар на территории Староверовского лесничества Красноградского лесхоза вблизи сел Охоче и Мелеховка Нововодолажского района Харьковской области.

"Окончательная ликвидация пожара состоялась 7 сентября в 18:00", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

На полное тушение пожара спасателям понадобилось более трех суток.

Как сообщалось, пожар хвойной подстилки начался 4 сентября.

Из-за сильного ветра и засухи огонь быстро распространился, площадь пожара увеличилась до 25 га. К его ликвидации были привлечены 20 единиц специальной техники и 91 человек личного состава Харьковского гарнизона ГСЧС, 8 автоцистерн, 2 трактора и 50 сотрудников лесхоза, а также 4 единицы тяжелой техники и 25 спасателей Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины. Кроме того, в тушении огня был задействован пожарный вертолет Ми-8.

5 сентября в 19:10 огонь был локализован.