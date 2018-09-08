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09:18 08.09.2018

Запорожская АЭС отключила первый блок на плановый капремонт

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Запорожская АЭС отключила первый блок на плановый капремонт

Запорожская АЭС 8 сентября в 00:03 отключила первый блок от энергосистемы страны на капитальный плановый ремонт продолжительностью 70 суток, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

По ее данным, в ходе ремонтной кампании будут выполнены работы по реконструкции и модернизации, замене определенного количества узлов, агрегатов и деталей. Комплекс мероприятий также будет касаться продления сроков эксплуатации оборудования.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 890 МВт.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Запорожской АЭС, находится в пределах нормы.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #заэс #блок #ремонт #украина
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