События

06:47 08.09.2018

Могерини в очередной раз осудила поселенческую политику Израиля

2 мин читать
Могерини в очередной раз осудила поселенческую политику Израиля

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини от имени Евросоюза призвала израильские власти пересмотреть свое решение о сносе района Хан аль-Ахмар.

"Как неоднократно подчеркивалось, последствия сноса этого района и перемещения его жителей, в том числе детей, против их воли, будут очень серьезными, будут существенно угрожать жизнеспособности решения (конфликта - ИФ) через сосуществование двух государств и подорвут перспективы мира", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе в связи с тем, что Верховный суд Израиля отклонил ходатайства жителей Хан аль-Ахмара и разрешил израильским властям продолжать снос.

Ф.Могерини напомнила, что Европейский союз и его государства-члены "неоднократно заявляли о своей давней позиции в отношении поселенческой политики Израиля, незаконной по международному праву", и о таких мерах, как снос палестинских кварталов и возможные насильственные перемещения населения.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что "район Хан аль-Ахмар находится в чувствительном месте в зоне С, имеющей стратегическое значение для сохранения непрерывности будущего палестинского государства".

В мае этого года Верховный суд Израиля одобрил снос деревни бедуинов в палестинской общине Хан аль-Ахмар, которая находится на Западном берегу между Иерусалимом и поселением Маале-Адумим.

В Израиле считают, что поселение было возведено незаконно. По данным ООН, в поселении проживает около 180 человек. Израильская сторона предложила им новое место для создания поселения. Однако те заявили, что предложенное место не подходит им.

В июле в Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) заявили, что снос палестинской общины Хан аль-Ахмар в зоне С на оккупированном Западном берегу реки Иордан подрывает планы сосуществования государств Израиль и Палестина.

 

Теги: #ес #могерини #палестина #израиль
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕС призвал прекратить насилие на юге Ирака и ускорить формирование правительства, отвечающего чаяниям иракцев

"Укроборонпром" и израильская U.F.B Technologies будут сотрудничать в области материаловедения

ЕС остается на стороне Великобритании в "деле Скрипалей"

Могерини призвала стороны конфликта в Триполи немедленно прекратить военные действия и провести посредническую встречу

"Норвежская модель" сотрудничества с ЕС открыта для Великобритании, но с рядом условий

Суд Израиля увеличил тюремный срок для одного из самых известных бизнесменов страны

Возможность ЕС и Лондона договориться по Brexit к октябрю поставили под сомнение

Копенгаген намерен принять участие в оборонном сотрудничестве ЕС вне НАТО - датский премьер

ООН призывает ЕС и Италию как можно скорее урегулировать проблему с мигрантами, блокированными в порту Катании

Двое палестинцев погибли в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, погиб один военный, еще трое ранены – штаб ООС

Въезд на Труханов остров и в дальнейшем будет осуществляться через систему автоматического распознавания автомобильных знаков – КГГА

Полицейские в Киеве задержали иностранца, совершившего преступления на территории Нидерландов

Украина представлена двумя кинолентами на Международном кинофестивале в Торонто

Трамп помимо Ирана планирует обсудить в СБ ООН проблему распространения оружия массового уничтожения

Гройсман: работа с МВФ идет, у нас конструктивные отношения

Президент Петр Порошенко поздравил военных ГУР Минобороны с 26-й годовщиной создания

В Днепропетровской области обнаружен тайник с оружием и боеприпасами – СБУ

В Днепропетровской области обнаружен тайник с оружием и боеприпасами – СБУ

УПЦ МП расценила назначение константинопольских экзархов как нарушение канонической территории

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА