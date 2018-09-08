Могерини в очередной раз осудила поселенческую политику Израиля

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини от имени Евросоюза призвала израильские власти пересмотреть свое решение о сносе района Хан аль-Ахмар.

"Как неоднократно подчеркивалось, последствия сноса этого района и перемещения его жителей, в том числе детей, против их воли, будут очень серьезными, будут существенно угрожать жизнеспособности решения (конфликта - ИФ) через сосуществование двух государств и подорвут перспективы мира", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе в связи с тем, что Верховный суд Израиля отклонил ходатайства жителей Хан аль-Ахмара и разрешил израильским властям продолжать снос.

Ф.Могерини напомнила, что Европейский союз и его государства-члены "неоднократно заявляли о своей давней позиции в отношении поселенческой политики Израиля, незаконной по международному праву", и о таких мерах, как снос палестинских кварталов и возможные насильственные перемещения населения.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что "район Хан аль-Ахмар находится в чувствительном месте в зоне С, имеющей стратегическое значение для сохранения непрерывности будущего палестинского государства".

В мае этого года Верховный суд Израиля одобрил снос деревни бедуинов в палестинской общине Хан аль-Ахмар, которая находится на Западном берегу между Иерусалимом и поселением Маале-Адумим.

В Израиле считают, что поселение было возведено незаконно. По данным ООН, в поселении проживает около 180 человек. Израильская сторона предложила им новое место для создания поселения. Однако те заявили, что предложенное место не подходит им.

В июле в Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) заявили, что снос палестинской общины Хан аль-Ахмар в зоне С на оккупированном Западном берегу реки Иордан подрывает планы сосуществования государств Израиль и Палестина.