Полицейские в Киеве задержали иностранца, совершившего преступления на территории Нидерландов

Сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и полиции Киева задержали в столице гражданина Иордании за совершение преступлений, связанных с оборотом наркотических веществ и оружия на территории Нидерландов, говорится в сообщении департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Киевские полицейские получили сообщение об иностранце, который скрывается в Украине. Злоумышленник пытался избежать наказания за преступления, совершенные на территории Нидерландов. Оперативники обратились в Департамент международного полицейского сотрудничества "Интерпол", чтобы проверить имеющиеся сведения по указанному лицу.

"39-летний гражданин Иордании в 2008 году был приговорен к тюремному заключению за преступления, связанные с наркотиками и оружием. Мужчина неоднократно привлекался к ответственности за хранение и сбыт в составе группы амфетамина, кокаина, гашиша, тенамфетамина и таблеток экстази"- отмечают полицейские.

Прячась от голландского правосудия, вынесшего иностранцу обвинительный приговор, злоумышленник, пока неустановленным путем, пересек границу Украины и попал в Киев. Не имея легального заработка, иностранец сумел приобрести автомобиль, обзавестись жильем и женился на украинке.

Работники ДВБ НПУ и столичной полиции оперативно установили место проживания "гостя" и задержали его. В настоящее время решением Шевченковского районного суда города Киева данному гражданину применен временный арест сроком на 40 суток и он помещен в СИЗО.

Продолжаются мероприятия по экстрадиции задержанного преступника в Нидерланды и установления возможной причастности сотрудников правоохранительных органов Украины, которые способствовали пересечению и проживанию нелегала.