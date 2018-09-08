Украина представлена двумя кинолентами на Международном кинофестивале в Торонто

Украина представила на 43-м Международном кинофестивале в Торонто 2 киноленты, созданных, при поддержке Госкино Украины, говорится в сообщении на сайте Госкино Украины.

"Фильм "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы представлен в программе Contemporary World Cinema (Современное молодое кино). Первый показ ленты состоялся 6 сентября, а следующие запланированы на 11, 12 и 16 сентября. Фильм "Горная женщина: на войне" режиссера Бенедикта Эрлингссона вошел в программу Discovery (Открытие). Ленту покажут 7, 10 и 12 сентября" – говорится в сообщении на сайте Госкино Украины в пятницу вечером.

Обе картины созданы международными командами при поддержке Госкино Украины. Мировые премьеры этих фильмов состоялись в рамках конкурсных программ Каннского международного кинофестиваля, где они получили свои первые награды.

"В рамках индустриальной секции с неизменным слоганом #UkraineIsYourDestination заработал Украинский стенд. В состав украинской делегации в Торонто вошли 16 участников, представляющих Украину как перспективное направление в производстве кино" – отмечают в сообщении.

"Всего в рамках индустриальной секции работает 19 национальных стендов, а Украина представлена уже второй год подряд. На этот раз украинская делегация существенно увеличилась и уже начала работу на одной из самых важных профессиональных площадок в Северной Америке" – отмечает глава Госкино Украины Филип Ильенко.

В рамках работы Украинского стенда активно распространяется информация об Олеге Сенцове с призывом присоединяться к глобальной кампании #SaveOlegSentsov. 11 сентября состоится DOC-конференция, посвященная теме Сенцова. Спикерами мероприятия станут режиссер Сергей Лозница, представитель международной организации «Human Rights Watch» Таня Купер и представитель литературного американского центра «PEN American Center» Полина Ковалева.