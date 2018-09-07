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23:57 07.09.2018

Гройсман: работа с МВФ идет, у нас конструктивные отношения

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Гройсман: работа с МВФ идет, у нас конструктивные отношения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пообещал проинформировать общественность о результатах переговоров с прибывшими в страну представителями миссии Международного валютного фонда.

"Ранее меморандум с кредиторами подписывали и не выполняли обещанное. А это подорвало доверие к Украине. Я должен решать этот вопрос. Миссия МВФ приехала. Мы работаем, у нас конструктивные отношения. Через 2 недели сообщим о результатах переговоров" – говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте В. Гройсмана в соцсети Твиттер в пятницу вечером

Комментируя сотрудничество Украины и МВФ, премьер отметил: "Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты".

Также В. Гройсман отметил, что размел внешнего долга Украины на текущий момент, не позволяет снизить тарифы на стоимость энергоресурсов: "Я первый за то, чтобы уменьшать цены на ресурсы. Но невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, я антикризисный. Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию и рост реальных доходов".

 

Теги: #гройсман #украина #мвф
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