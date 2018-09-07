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21:58 07.09.2018

УПЦ МП расценила назначение константинопольских экзархов как нарушение канонической территории

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УПЦ МП расценила назначение константинопольских экзархов как нарушение канонической территории

В Украинской православной церкви Московского патриархата расценили назначение двух константинопольских экзархов в Киев как грубое нарушение своей канонической территории и возложили возможные негативные последствия этого на Константинопольский патриархат.

"По благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия Отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви уполномочен заявить, что назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской православной церкви", - говорится в распространённом в пятницу вечером заявлении ОВЦС УПЦ.

Теги: #упц #варфоломей #томос
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Интерфакс-Украина
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