События

21:26 07.09.2018

В Одессе под автомобиль заложили бомбу: устройство обезвредили, информация внесена в ЕРДР по статье о покушении на теракт

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В полицию Одесской области в пятницу днем поступило сообщение о том, что под транспортным средством, припаркованным на Фонтанской дороге, обнаружен подозрительный предмет, который впоследствии был квалифицирован саперами как самодельное взрывное устройство с зарядом массой 475 граммов в тротиловом эквиваленте.

"Предварительно установлено, что это самодельное взрывное устройство… Взрывное устройство обезврежено на месте. Предварительно оно состояло из заряда взрывчатого вещества, общей массой 475 граммов в тротиловом эквиваленте", - сообщает в пятницу Отдел коммуникации полиции в Одесской области.

В правоохранительном ведомстве сообщили, что в настоящее время решается вопрос о правовой квалификации указанного события.

"Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.15 и ч.1 ст.258 (покушение на террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет", - говорится в информации.

Теги: #чп #криминал #одесса
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