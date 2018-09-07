Полиция Киева разыскивает беглеца из столичного СИЗО

Полиция Киева разыскивает осужденного Виталия Пушкина, 1999 года рождения, который скрылся из следственного изолятора.

Как сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, в пятницу в 12:37 от дежурного СИЗО в полицию поступило сообщение, что работники изолятора обнаружили отсутствие одного из осужденных.

"Правоохранители разыскивают Пушкина Виталия Владимировича, 1999 года рождения, жителя Киевской области, осужденного за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство - ИФ)", - сказано в сообщении.

Приметы беглеца: рост 165 см, худощавое телосложение, русые волосы, овальное лицо, высокий лоб, прямые брови, карие глаза, широкий нос, тонкие губы.

Информация о разыскиваемом передана всем дежурным частям территориальных управлений полиции, патрульным полицейским, автопатрулям полков полиции особого назначения и управления полиции охраны, участковым офицерам полиции, оперативным подразделениям и в другие регионы.

Полиция также обращается к гражданам, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемо осужденного, сообщить правоохранителям по номерам: (044): 279-66-00 и 102.