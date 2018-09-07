События

18:31 07.09.2018

Двое бойцов ВСУ ранены в течение дня на Донбассе

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Двое бойцов ВСУ ранены в течение дня на Донбассе

 В течение дня пятницы, с 7.00 до 18.00, боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял… Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 пятницы, опубликованной на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук.

Так, в течение дня украинские позиции были обстреляны в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Екатериновка, Южное, Гнутово и Водяное. По позициям у н.п.Счастье вел прицельный огонь снайпер боевиков.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке.

Теги: #оос #раненые #обстрелы
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