События

18:12 07.09.2018

Химзавод в Армянске будет полностью остановлен с воскресенья

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 Гендиректор Завод по производству диоксида титана в крымском городе Армянск (филиал "Титановых инвестиций") Андрей Акулов заявляет что завод планово останавливает производственный процесс, все печи перестанут "дымить" к вечеру 9 сентября.

"По плану сегодня остановлена еще одна печь (из восьми - ИФ), в работе четыре печи: одна из них будет остановлена завтра, три печи в воскресенье, примерно в 20:00 мск. С воскресенья завод будет полностью остановлен", - заявил гендиректор химпредприятия на заседании штаба в Армянске.

При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что завод, из пересыхающего кислотонакопителя которого испаряется сернистый ангидрид, закрывать не будут, но он сможет продолжить работу только после модернизации.

Теги: #крым #армянск #титан #завод
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