Экспертиза подписи Саакашвили по делу о лишении его гражданства Украины будет продолжена, в привлечении иностранных экспертов отказано – Верховный суд

Верховный суд Украины продолжил рассмотрение дела по иску бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о признании незаконным и отмене указа о лишении его гражданства Украины и рассмотрел ходатайства экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Как сообщает в четверг пресс-служба Верховного суда, эксперты просили предоставить образцы подписи и почерка М.Саакашвили для проведения почерковедческой экспертизы, а также уточнить размещение в деле страниц, где находятся объекты исследования – оригиналы документов.

"При обсуждении этого вопроса представители истца указали на то, что Саакашвили находится за пределами Украины и не имеет документов, поскольку лишен гражданства Украины, а гражданство другого государства принимать отказывается. Таким образом, взять у него образцы подписи или заверить их нотариально невозможно", - указали в суде.

Верховный суд принял решение возвратить административное дело в четырех томах вместе с оригиналами определения суда, в котором конкретизированы номера томов и страницы с оригиналами документов, в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для продолжения проведения экспертизы.

"Дело направлено для продолжения проведения почерковедческой экспертизы, до получения ее результатов производства по делу остановлено", - отмечается в сообщении суда.

Кроме этого, в ходе заседания коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства адвоката М.Саакашвили, в котором говорилось о необходимости привлечения экспертов из других государств для проведения совместно с отечественными специалистами судебной почерковедческой экспертизы. Представитель М.Саакашвил также просил разъяснить причины отказа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в привлечении иностранных экспертов.

Данное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда в течение 15 дней со дня его оглашения.

Как сообщалось, 22 июня Кассационный административный суд Верховного суда назначил проведение почерковедческой экспертизы подписи лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии М.Саакашвили на заявлении, которое он подавал при получении гражданства Украины.

Суд удовлетворил ходатайство адвокатов М.Саакашвили, в котором они просили назначить экспертизу его подписи на заявлении от 2015 года, которое стало основанием для лишения экс-президента Грузии гражданства Украины указом президента П.Порошенко летом 2017 года, и которое М.Саакашвили и его представители считают сфальсифицированным.

Верховный суд назначил проведение почерковедческой экспертизы в Киевском институте судебных экспертиз и рекомендовал привлечь к этой процедуре международного эксперта. Адвокат Р.Чернолуцкий подчеркивал, что сторона М.Саакашвили настаивает на обязательном участии международного эксперта.

17 августа Р.Чернолуцкий сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз отказался привлекать иностранных специалистов для проведения данной экспертизы.