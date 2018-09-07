На госгранице Украины и Польши возможны задержки и очереди из-за "тихой забастовки" польских таможенников

В пунктах пропуска на госгранице Украины и Польши возможны задержки и очереди в связи с так называемой "тихой забастовкой" польских таможенников, сообщило посольство Украины в Польше.

"По информации Профсоюзного комитета Таможенной службы Республики Польша сегодня, 7 сентября, польские таможенники начали т.н. "тихую забастовку", что может привести к увеличению очередей и длительности прохождения таможенных процедур при пересечении украинско-польской госграницы в автомобильных и пеших пунктах пропуска", - сказано в сообщении украинского посольства в соцсети Фейсбук в пятницу.

В дипучреждении просят учитывать эту информацию при планировании путешествий в Польшу.