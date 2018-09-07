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17:22 07.09.2018

Константинопольский патриархат назначил своих экзархов в Киев

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Константинопольский патриархат назначил своих экзархов в Киев

Вселенский патриархат назначил как своих экзархов в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Иллариона Эдмонтонского из Канады в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине, сообщает глава информационного управления УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине Вселенский Патриархат назначил как своих экзархов в Киеве Его Преосвященство Архиепископа Даниила Памфилийскому из Соединенных Штатов и Его Преосвященство епископа Илариона Эдмонтонского из Канады которые оба служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском патриархате", - написал архиеписком в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу со ссылкой на генерального секретаря Святого и Священного Синода Вселенский патриархат.

Теги: #упц #церковь #патриарх #автокефалия
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