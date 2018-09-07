Константинопольский патриархат назначил своих экзархов в Киев

Вселенский патриархат назначил как своих экзархов в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Иллариона Эдмонтонского из Канады в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине, сообщает глава информационного управления УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине Вселенский Патриархат назначил как своих экзархов в Киеве Его Преосвященство Архиепископа Даниила Памфилийскому из Соединенных Штатов и Его Преосвященство епископа Илариона Эдмонтонского из Канады которые оба служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском патриархате", - написал архиеписком в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу со ссылкой на генерального секретаря Святого и Священного Синода Вселенский патриархат.