Движение транспорта будет ограничено на мосту Метро в Киеве из-за ремонта

Работы по капитальному ремонту моста Метро через Русановский пролив в Киеве начнутся в ночь на субботу, 8 сентября, движение по мосту будет ограничено, сообщает Киевская горгосадминистрация со ссылкой на "Киевавтодор".

Первый этап начнется в 00:00 8 сентября и предусматривает ремонт двух полос движения в направлении центра столицы. Речь идет о ремонте и усилении пролетных строений моста, ремонте опор, дорожного покрытия, тротуаров и др.

"Киевавтодор" обращает внимание водителей, что во время выполнения ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться во встречном направлении в обе стороны.