События

14:43 07.09.2018

В большинстве областей Украины в ближайшие сутки станет прохладнее, местами пройдут дожди

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В большинстве областей Украины в ближайшие сутки станет прохладнее, местами пройдут дожди

В Украине в ближайшие сутки 8 сентября погоду будет определять циклон над Крымом, вследствие облачности и дождей дневная температура в большинстве областей снизится.

Ожидаются кратковременные дожди, отдельные грозы, в центральных (кроме Полтавской области) и южных регионах (кроме Одесской области), днем и в Донецкой областях местами пройдут сильные дожди; лишь на северо-востоке и крайнем западе – без существенных осадков. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 19°; днем 17-22°, на Закарпатье, в восточных, Сумской, Черниговской областях и на крайнем юге страны 21-26°.

В Киеве 8 сентября ожидается кратковременный дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 сентября самая высокая температура днем была 32,7° в 2008 году, самая низкая ночью 3,3° в 1991 году.

В Украине 9 сентября в западных регионах, а также Сумской и Луганской областях без осадков; на остальной территории ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный 7-12 м/с, в восточных, южных и центральных областях местами порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18 °; днем 17-22 °, в восточных регионах и Сумской и Закарпатской областях 22-27 °.

В Киеве 9 сентября местами пройдет кратковременный дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем около 20°.

По состоянию на 9:00 пятницы, 7 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 21-23°, в Днепре в пределах г.Киева 22°.

Теги: #погода
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Интерфакс-Украина
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