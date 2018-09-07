События

14:29 07.09.2018

На неработающем предприятии в Киеве СБУ выявила тайник с 4 гранатометами, 2 кг пластида и патронами

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На неработающем предприятии в Киеве СБУ выявила тайник с 4 гранатометами, 2 кг пластида и патронами

 Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту оружия обнаружили в Киеве тайник с военными средствами поражения, привезенными киевлянином с Донбасса.

"Из тайника, который находился на открытой территории одного из неработающих предприятий столицы, правоохранители изъяли 4 гранатомета РПГ-26, 2 кг пластида, 3 пороховых заряда к выстрелам ПГ-7 и почти 200 патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм", - сообщает пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По оперативной информации, оружие и боеприпасами привез один из жителей Киева во время пребывания в районе проведения антитеррористической операции для использования в противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Теги: #сбу #оружие #тайник
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