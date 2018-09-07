Суд определил мэру Ужгорода Богдану Андрееву залог в 440 тыс. грн

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога 440 тыс. грн мэру Ужгорода Богдану Андрееву, подозреваемого в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, сообщает местное издание Mukachevo.net.

По информации издания, ходатайство прокуратуры Закарпатской об избрании меры пресечения Б.Андрееву было рассмотрено судом накануне, 6 сентября.

"Решением суда ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с определением залога 440 тыс. грн", - сказано в сообщении.

Адвокат Б.Андреева сообщил, что к концу дня его подзащитный внесет залог.

Как сообщает Mukachevo.net, на судебное заседание вместе с мэром пришел глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, который был готов взять мэра Б.Андреева на поруки.

Как сообщалось, 29 августа мэру Ужгорода Богдану Андрееву прокуроры вручили подозрение по делу реконструкции культурно-исторического центра "Совиное гнездо". Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (соучастие в подлоге документов).

Вместе с тем в мэрии отметили, что есть "официальная техническая документация от государственного органа, подтверждающая отсутствие материального ущерба, который мог привести к финансовому ущербу государству или общине города". Кроме того, в информации сказано, что все тендерные процедуры по реконструкции "Совиного гнезда" были проведены и начаты работы до вступления Б.Андреева на пост мэра Ужгорода.