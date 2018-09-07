Пятеро пограничников Херсонского отряда будут обследованы в Одессе из-за симптомов отравления

Около сорока служащих Херсонского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины обратились к медикам с симптомами отравления, пятеро направлены на обследование в Одессу, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"За последние двое суток около сорока военнослужащих ведомства обратились к медикам с такими симптомами, как тошнота, головокружение, першение в горле. Пять из них направлены в госпиталь в Одессу для комплексного обследования", - рассказал он агентству в пятницу.

Как сообщалось, жители Армянска (временно оккупированный Крым) с 24 августа массово жалуются в соцсетях на плохой запах в воздухе и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. На деревьях, по их словам, желтеет и раньше времени опадает листва. Некоторые горожане сообщают также о першении в горле и сыпи на коже.

"Власти" Крыма в ночь на 4 сентября объявили о решении остановить на две недели работу армянского филиала "Титановых инвестиций" в связи с превышением предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида на севере полуострова. Кроме того, в Армянске на две недели объявили внеплановые каникулы. Дети дошкольного и школьного возраста "в профилактических целях" в сопровождении матерей были отправлены на отдых в крымские санатории.

С 6 сентября контрольные пункты въезда/выезда "Каланчак" и "Чаплинка" (Херсонская обл., на административной границе с оккупированным Крымом) временно прекратили свою работу в связи с экологической ситуацией с крымским заводом, в штатном режиме работает КПВВ "Чонгар".