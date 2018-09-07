Учебный процесс в школах и детсадах на территории Херсонщины в зоне возможного влияния химвеществ из Крыма приостановлен

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Херсонской области на своем заседании приняла ряд решений, связанных с экологической ситуацией из-за загрязнения воздуха в результате деятельности завода "Крымский титан", в частности, приостановлен учебный процесс в школах и детских садах.

"Приостановить процесс пропуска на КПВВ "Каланчак", КПВВ "Чаплинка" в сторону полуострова Крым (с установлением медико-санитарных пунктов); приостановить образовательный процесс в школах и детских садах, находящихся в зонах возможных поражений; провести оздоровление детей - жителей населенных пунктов возможного поражения - в детских оздоровительных лагерях области", - говорится в сообщении Херсонской облгосадминистрации.

Кроме того, необходимо провести информационно-разъяснительную работу среди населения для повышения уровня осведомленности правил обще-профилактических мероприятий.

В свою очередь Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области рекомендует, в частности, тщательно соблюдать правила личной гигиены, избегать выпаса скота и посещения низовья лощин, балок, где вероятны осадки вредных веществ; не находиться на водоемах, где произошло загрязнение воды.

В случае возникновения каких-либо признаков ухудшения самочувствия (неприятный привкус во рту, раздражение слизистых оболочек глаз, органов дыхания, кожи) необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение.