Число жертв землетрясения на острове Хоккайдо превысило 15 человек

До 16 человек увеличилось число погибших в результате землетрясения на японском острове Хоккайдо, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местные власти.

Ранее поступали данные о девяти жертвах.

Спасатели продолжают поиски людей, вероятно, находящихся под завалами после землетрясения. В настоящий момент 26 человек в населенном пункте Ацума по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Хоккайдо в ночь на четверг. Сейсмологи зафиксировали также около 100 повторных подземных толчков.