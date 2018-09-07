События

10:04 07.09.2018

Число жертв землетрясения на острове Хоккайдо превысило 15 человек

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 До 16 человек увеличилось число погибших в результате землетрясения на японском острове Хоккайдо, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местные власти.

Ранее поступали данные о девяти жертвах.

Спасатели продолжают поиски людей, вероятно, находящихся под завалами после землетрясения. В настоящий момент 26 человек в населенном пункте Ацума по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Хоккайдо в ночь на четверг. Сейсмологи зафиксировали также около 100 повторных подземных толчков.

Теги: #землетрясение #хоккайдо
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