Один автомобиль гумпомощи от "Детского фонда ООН" проследовал в ОРДЛО через КПВВ "Новотроицкое" – пограничники

Гуманитарный груз от "Детского фонда ООН" направился на временно оккупированную территорию через КПВВ "Новотроицкое" (Волновахский р-н), сообщает в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовал один грузовой автомобиль с гуманитарной помощью, а именно с медицинским оборудованием, от "Детского фонда ООН". В общем, оформлено груз общей массой более 1 тонны", - сказано в сообщении.