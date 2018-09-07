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08:52 07.09.2018

Один автомобиль гумпомощи от "Детского фонда ООН" проследовал в ОРДЛО через КПВВ "Новотроицкое" – пограничники

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Один автомобиль гумпомощи от "Детского фонда ООН" проследовал в ОРДЛО через КПВВ "Новотроицкое" – пограничники

 Гуманитарный груз от "Детского фонда ООН" направился на временно оккупированную территорию через КПВВ "Новотроицкое" (Волновахский р-н), сообщает в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовал один грузовой автомобиль с гуманитарной помощью, а именно с медицинским оборудованием, от "Детского фонда ООН". В общем, оформлено груз общей массой более 1 тонны", - сказано в сообщении.

Теги: #гумпомощь #украина #ордло #оон
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