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08:24 07.09.2018

Американские власти ответят на применение химоружия в Идлибе

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Американские власти ответят на применение химоружия в Идлибе

Постпред США при ООН Никки Хейли предупредила Сирию, Россию и Иран, что американские власти ответят на применение химического оружия в Идлибе.

"У нас есть сигнал для режима (президента Сирии Башара) Асада и для всех тех, кто намерен использовать химоружие в Сирии - за истекшие 18 месяцев я здесь дважды обещала, что США ответят на применение химоружие в Сирии. И оба раза наша администрация выполняла эти обещания (...) Пользуясь возможностью, напоминаю режиму Асада и его российским и иранским партнерам, что вам лучше не предполагать, что США на сей раз не ответят", - сказала она в ходе заседания Совета Безопасности по Сирии.

Кроме того, по словам Н.Хейли, "нет никаких сомнений" в том, что наступление сирийских властей на Идлиб "приведет к эскалации" даже в том случае, если не они не станут применять химические оружие.

"Россия в ответе за то, чтобы этого не произошло", - подчеркнула американский постпред.

Теги: #сша #постпред #сирия #оон
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