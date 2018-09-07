Американские власти ответят на применение химоружия в Идлибе

Постпред США при ООН Никки Хейли предупредила Сирию, Россию и Иран, что американские власти ответят на применение химического оружия в Идлибе.

"У нас есть сигнал для режима (президента Сирии Башара) Асада и для всех тех, кто намерен использовать химоружие в Сирии - за истекшие 18 месяцев я здесь дважды обещала, что США ответят на применение химоружие в Сирии. И оба раза наша администрация выполняла эти обещания (...) Пользуясь возможностью, напоминаю режиму Асада и его российским и иранским партнерам, что вам лучше не предполагать, что США на сей раз не ответят", - сказала она в ходе заседания Совета Безопасности по Сирии.

Кроме того, по словам Н.Хейли, "нет никаких сомнений" в том, что наступление сирийских властей на Идлиб "приведет к эскалации" даже в том случае, если не они не станут применять химические оружие.

"Россия в ответе за то, чтобы этого не произошло", - подчеркнула американский постпред.