События

07:35 07.09.2018

Боевики 28 раза обстреляли позиции ВСУ, потерь нет – штаб ООС

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Боевики 28 раза обстреляли позиции ВСУ, потерь нет – штаб ООС

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 28 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено", – говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром

Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое-4, Майорское, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино" – сообщают в штабе ООС.

"С начала суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Гнутово и Водяного. При этом, грубо нарушив условия "школьного" перемирия, по позициям вблизи Крымского огонь велся с применением артиллерии" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, в течение суток двое боевиков НВФ уничтожены и еще трое получили ранения.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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