МВД Украины и национальная разведывательная организация Турции будут сотрудничать в сфере борьбы с организованной преступностью – Аваков

Министерство внутренних дел Украины и национальная разведывательная организация Турции будут сотрудничать в сфере борьбы с организованной преступностью, говорится в сообщении Департамента коммуникации МВД Украины.

"Сотрудничество будет осуществляться в сфере компетенции Нацполиции и Государственной пограничной службы" – говорится в сообщении на сайте МВД Украины в четверг вечером.

Об этом шла речь во время встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и директора Национальной разведывательной организации Турции Хакана Фидана

"Договорились о сотрудничестве и обмене оперативной информацией в сфере компетенции Нацполиции и пограничной службы для борьбы с организованной преступностью", - отметил А Аваков.