События

06:01 07.09.2018

ЕС призвал прекратить насилие на юге Ирака и ускорить формирование правительства, отвечающего чаяниям иракцев

1 мин читать
ЕС призвал прекратить насилие на юге Ирака и ускорить формирование правительства, отвечающего чаяниям иракцев

 Эскалация в южной части Ирака насилия в ходе протестов, повлекшего в последние два дня, как сообщается, смерть, по меньшей мере, шестерых протестующих и ранения многих, подчеркивает настоятельную необходимость формирования нового представительного правительства, которое будет реагировать на чаяния иракского народа, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Европейский союз призывает иракские силы безопасности проявлять максимальную сдержанность, а протестующих - придерживаться мирного протеста", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в четверг в Брюсселе.

В документе выражается надежда ЕС на скорейшее формирование правительства, что позволило бы решать многочисленные проблемы, стоящие перед Ираком: стабилизацию районов, освобожденных от ИГИЛ; возвращение почти двух миллионов внутренне перемещенных лиц, борьбу с коррупцией, налаживание базовых услуг и урегулирование экономических проблем - всё, что отражено в законных жалобах протестующих.

Европейский союз обещает продолжать оставаться надежным партнером Ирака и "работать с новым правительством в поддержку стабильности, безопасности, всеобъемлющей демократии и процветания, которых заслуживают все иракцы".

 

Теги: #ирак #ес #насилие #протесты
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕС остается на стороне Великобритании в "деле Скрипалей"

Могерини призвала стороны конфликта в Триполи немедленно прекратить военные действия и провести посредническую встречу

"Норвежская модель" сотрудничества с ЕС открыта для Великобритании, но с рядом условий

Конкурс карикатур на пророка Мухаммеда привел к протестам в Пакистане

Возможность ЕС и Лондона договориться по Brexit к октябрю поставили под сомнение

Копенгаген намерен принять участие в оборонном сотрудничестве ЕС вне НАТО - датский премьер

Молдовская оппозиция требует отставки кабмина и выборов по пропорциональной системе

ООН призывает ЕС и Италию как можно скорее урегулировать проблему с мигрантами, блокированными в порту Катании

Еврокомиссар потребовал от Германии поддержать увеличение бюджета ЕС

ЕС: законодательство по антикоррупционному суду - важный шаг в борьбе против коррупции в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Американские власти ответят на применение химоружия в Идлибе

Боевики 28 раза обстреляли позиции ВСУ, потерь нет – штаб ООС

МВД Украины и национальная разведывательная организация Турции будут сотрудничать в сфере борьбы с организованной преступностью – Аваков

Военное командование стран участниц посетило украинско-американские военные учения "Rapid Trident - 2018"

Порошенко внес в Раду законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности"

Хакеры похитили данные почти 400 тыс. клиентов авиакомпании British Airways

Полицейские задержали за вымогательство взятки в 2 миллиона гривен председателя общественного совета при управлении ГФС в городе Киеве

В "Объединении Самопомощь" заявили об исключении нескольких депутатов Киевского городского совета из членов партии

Полиция начала расследование пожара в Красноградском лесничестве на Харьковщине

СНБО утвердил комплекс мероприятий по защите нацинтересов в акваториях Азовского и Черного морей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА