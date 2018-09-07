ЕС призвал прекратить насилие на юге Ирака и ускорить формирование правительства, отвечающего чаяниям иракцев

Эскалация в южной части Ирака насилия в ходе протестов, повлекшего в последние два дня, как сообщается, смерть, по меньшей мере, шестерых протестующих и ранения многих, подчеркивает настоятельную необходимость формирования нового представительного правительства, которое будет реагировать на чаяния иракского народа, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Европейский союз призывает иракские силы безопасности проявлять максимальную сдержанность, а протестующих - придерживаться мирного протеста", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в четверг в Брюсселе.

В документе выражается надежда ЕС на скорейшее формирование правительства, что позволило бы решать многочисленные проблемы, стоящие перед Ираком: стабилизацию районов, освобожденных от ИГИЛ; возвращение почти двух миллионов внутренне перемещенных лиц, борьбу с коррупцией, налаживание базовых услуг и урегулирование экономических проблем - всё, что отражено в законных жалобах протестующих.

Европейский союз обещает продолжать оставаться надежным партнером Ирака и "работать с новым правительством в поддержку стабильности, безопасности, всеобъемлющей демократии и процветания, которых заслуживают все иракцы".