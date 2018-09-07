Военное командование стран участниц посетило украинско-американские военные учения "Rapid Trident - 2018"

6 сентября, в Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине, где проходят международные военные учения "Rapid Trident - 2018" посетили военные Украины и США, говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардииУкраины.

"Ознакомится с ходом учений прибыли командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-полковник Сергей Попко, заместитель командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан, а также представители командования Сухопутных войск Национальной гвардии США, вооруженных сил других стран-участниц учений, военные атташе из разных стран" – говорится в сообщении пресс-службы НГУ в четверг вечером.

"Это самые масштабные сухопутные международные учения на территории Украины, где участвуют нацгвардейцы. Здесь наши бойцы имеют возможность планировать и проводить операции в составе многонациональных штабов, построенных по структуре НАТО, взаимодействовать одновременно с различными украинскими формированиями и иностранными подразделениями. В Национальной гвардии Украины тоже продолжается реформирования штабов по структуре НАТО, в частности, именно по такому образцу формировалась Бригада быстрого реагирования, представители которой сегодня здесь участвуют", - рассказал заместитель командующего НГУ Николай Балан.

По сценарию учений, украинские военные и подразделения стран-партнеров отрабатывают противодействие вооруженной агрессии в условиях гибридной войны. Поставленные задачи бойцы выполняют на бронетехнике, проводят учебные стрельбы из стрелкового оружия и осуществляют полеты вертолетов.

Напомним, в международных учениях «Rapid Trident» принимают участие две с половиной тысячи военных из 14 стран. В частности - США, Великобритании, Канады, Грузии, Литвы, Турции, Польши и других стран. Учения продлятся до 18 сентября. От Национальной гвардии Украины принимают участие 183 военнослужащих, среди которых представители Бригады быстрого реагирования (военная часть 3018), спецназовцы Западного ТУ, офицеры Главного управления, группы гражданско-военного сотрудничества и Национальной академии НГУ