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00:52 07.09.2018

Полицейские задержали за вымогательство взятки в 2 миллиона гривен председателя общественного совета при управлении ГФС в городе Киеве

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Полицейские задержали за вымогательство взятки в 2 миллиона гривен председателя общественного совета при управлении ГФС в городе Киеве

Председателя Общественного совета при Главном управлении Государственной фискальной службы Украины в городе Киеве задержали во время получения взятки. Работники отдела противодействия коррупции, Департамента защиты экономики Национальной полиции, следствия полиции Киевской области и прокуратуры Киевской области изъяли $ 45 000 тыс. – говорится в сообщении на сайте Нацполиции Украины

Правоохранителями был зафиксирован факт подстрекательства к получению неправомерной выгоды должностным лицам ГУ ГФС Украины в Киевской области. За отсутствие искусственных барьеров в предпринимательской деятельности предприниматель должен был заплатить . $ 75 тыс. взятки.

"Правоохранители установили причастность председателя Общественного совета при Главном управлении ДФС Украины в городе Киеве к совершению данного преступления и задокументировано несколько фактов получения им средств от руководителя коммерческой структуры. Так, на счет ее фирмы, якобы за предоставление консультативных и юридических услуг, было перечислено в качестве "задатка" 300000 тыс. гривен. В дальнейшем правонарушительница получила следующую часть от оговоренной суммы в размере . $ 15 тыс " – говорится в сообщении Нацполиции на своем официальном сайте в четверг вечером.

Подозреваемую задержали в Киеве во время получения очередного "транша". У нее было изъято . $ 45 тыс.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины, по месту работы и жительства фигуранта проводятся неотложные следственные действия, в т.ч. обыски. Кроме того, отрабатывается причастность к указанному преступлению должностных лиц одного из областных управлений ГФС Украины" – подытожили в Нацполиции.

Решается вопрос о задержании подозреваемой в порядке ст.208 УПК Украины и сообщения ей о подозрении.

Теги: #киев #взятка #украина #гфс
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