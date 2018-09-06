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23:33 06.09.2018

В "Объединении Самопомощь" заявили об исключении нескольких депутатов Киевского городского совета из членов партии

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В "Объединении Самопомощь" заявили об исключении нескольких депутатов Киевского городского совета из членов партии

 Исполнительный комитет Политической Партии "Объединение "Самопомощь"принял решение об исключении депутатов Киевского городского совета Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из членов партии за нанесение значительного ущерба репутации политической силы - говорится в сообщении пресс-службы "Объединение "Самопомощь".

"Эти депутаты поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, предварительно были незаконно им же захвачены" – говорится в сообщении пресс-службы политической силы в четверг вечером.

Часть депутатов фракции во главе с Сергеем Гусовским долгое время не предпринимали никаких действий для предотвращения такого голосования.

"Если человек использует свой статус и должность для того, чтобы получать персональную выгоду - получить земельный участок для себя и своей семьи, если человек через схемы получает 14 участков в собственное пользование, - все это свидетельствует о недоброчестности  и недобросовестности этого человека. Если депутаты фракции это покрывают, то это подтверждает и их недоброчестность также. Для "самопомощи" добродетель была, есть и остается основой ценностью нашей политической силы. Поэтому не было, нет, и не будет, у нас места для людей, которые участвуют или покрывают коррупцию", - подчеркнула глава Киевской городской партийной организации "Объединение "Самопомощь" Оксана Сыроед.

Как заявляют в руководстве политической силы "обнаруженные документы относительно вероятных коррупционных схем депутата Марченко передадут в НАПК, НАБУ и другие правоохранительные органы" – подытожили в сообщении.

 

Теги: #киев #украины #самопомощь #исключение
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