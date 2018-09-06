События

22:13 06.09.2018

Полиция начала расследование пожара в Красноградском лесничестве на Харьковщине

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Полиция начала расследование пожара в Красноградском лесничестве на Харьковщине

Полиция начала уголовное производство по факту пожара на территории Красноградского лесничества возле с. Наталино (Харьковская обл).

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины... На месте происшествия сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения. Следственно-оперативная группа отдела полиции документирует факт пожара", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, сообщение о пожаре поступило в службу спасения "101" в четверг в 14:18.

Лесной пожар хвойной подстилки распространился на площадь около 5 га. Распространению огня способствует ветреная погода.

На тушение огня были направлены 9 отделений ГСЧС на автоцистернах и 1 единица приспособленной для целей пожаротушения техники добровольного противопожарного формирования газодобывающего предприятия ГПУ "Шебелинкагаздобыча", а также пожарный самолет АН-32.

 

Теги: #расследование #украина #пожар #харьковская
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