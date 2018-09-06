СНБО утвердил комплекс мероприятий по защите нацинтересов в акваториях Азовского и Черного морей

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов Украины в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

Как сообщила пресс-служба СНБО, такое решение было принято на заседании Совета в четверг.

"В частности речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерной группировки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшей высокоточной ракетным оружием и др.", - сказано в сообщении.

СНБО поручает Кабинету министров Украины безотлагательно принять Морскую доктрину Украины и усовершенствовать нормативно-правовую базу защиты национальных интересов в акватории Азовского и Черного морей.

Кроме того, правительству поручено отработать общую позицию Украины с международными партнерами по противодействию техногенной катастрофе, которая распространяется на оккупированной территории северного Крыма, а также обеспечить меры противодействия ее распространению на южную часть материковой Украины.