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19:24 06.09.2018

СНБО утвердил комплекс мероприятий по защите нацинтересов в акваториях Азовского и Черного морей

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов Украины в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

Как сообщила пресс-служба СНБО, такое решение было принято на заседании Совета в четверг.

"В частности речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерной группировки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшей высокоточной ракетным оружием и др.", - сказано в сообщении.

СНБО поручает Кабинету министров Украины безотлагательно принять Морскую доктрину Украины и усовершенствовать нормативно-правовую базу защиты национальных интересов в акватории Азовского и Черного морей.

Кроме того, правительству поручено отработать общую позицию Украины с международными партнерами по противодействию техногенной катастрофе, которая распространяется на оккупированной территории северного Крыма, а также обеспечить меры противодействия ее распространению на южную часть материковой Украины.

Теги: #снбо #акватория #азовское_море #защита
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