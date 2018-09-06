Проживающих на Херсонщине неподалеку от "Крымского титана" детей могут эвакуировать вглубь страны

Существует высокая вероятность эвакуации несовершеннолетних из населенных пунктов юга Херсонской области, находящихся в относительной близости к месту расположения завода "Крымский титан" (временно оккупированная Россией территория Крыма), где происходят выбросы вредных химических веществ, заявляет глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.

"У нас уже есть угроза того, что с завтрашнего дня мы, прежде всего, будем своих детей, из Херсонской области (имеются ввиду населенные пункты, которые прилегают к заводу "Титан"), также будем эвакуировать (вглубь Украины – ИФ)", - сказал А.Гордеев в эфире телеканала "112.Украина" в четверг вечером.

Он отметил что ситуация ухудшается в связи с тем, что ветер поменялся в сторону Херсонской области. "Локация начала распространяться на территорию Херсонской области", - пояснил глава ОГА.