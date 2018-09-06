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19:20 06.09.2018

На Харьковщине упал вертолет ГСЧС

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На Харьковщине упал вертолет ГСЧС

В Красноградском районе Харьковской области упал вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж.

"Погибших нет. Экипаж жив, получил медицинскую помощь. В настоящее время следователи Главного управления Нацполиции в Харьковской области и прокуратура проводят осмотр места происшествия", - сказал С.Чиж корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #гсчс #вертолет #харьковская_область
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