СНБО поручил Кабмину отработать совместную позицию с международными партнерами по противодействию техногенной катастрофы на севере Крыма

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в четверг поручил правительству отработать совместную позицию государства с международными партнерами по противодействию техногенной катастрофе, которая распространяется на оккупированной территории северного Крыма.

"Кабинету министров Украины поручено отработать совместную позицию нашего государства с международными партнерами по противодействию техногенной катастрофе, которая распространяется на оккупированной территории северного Крыма, а также обеспечить меры противодействия ее распространению на южную часть материковой Украины", - сообщает пресс-служба СНБО.

Ранее на заседании президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости создать международную комиссию и "остановить экологическую катастрофу, которая непосредственно влияет на Украину, происходит на оккупированной территории, найти ее причины".

Как сообщалось, жители Армянска с 24 августа массово жалуются в соцсетях на плохой запах в воздухе и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. Кроме того, на деревьях желтеет и преждевременно опадает листва. Некоторые из горожан сообщают о сыпи и рвоте у детей, а также о першении и боли в горле.

Оккупационные власти Крыма 4 сентября объявили о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) сернистого ангидрида на севере полуострова, решили остановить на две недели работу крупного химзавода – филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске, который использует кислотонакопитель. Накопитель впервые высох до такой степени - осталось всего 1,6 млн куб. м воды. Причина образования конденсата - перепад ночных и дневных температур.

Кроме того, в Армянске на две недели объявлены каникулы. Дошкольников с мамами и школьников "в профилактических целях" отправят на отдых в крымские санатории.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 4 сентября заявил об угрозе экологической катастрофы в оккупированном Россией Крыму.