КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице с Крымом приостанавливают работу из-за ситуации с крымским "Титаном", работает "Чонгар"

Контрольные пункты въезда/выезда "Каланчак" и "Чаплинка" (Херсонская обл., на административной границе с оккупированным Крымом) временно прекращают свою работу в связи с экологической ситуацией с крымским заводом "Титан", в штатном режиме работает КПВВ "Чонгар", сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"С целью сохранения жизни и здоровья персонала Госпогранслужбы и граждан, проживающих у админграницы и следующих через КПВВ, в связи с опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе "Титан" на территории временно оккупированного Крыма принято решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка". Пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно будет только через КПВВ "Чонгар", который работает в штатном режиме", - написал он на странице в Фейсбуке.