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19:05 06.09.2018

СНБО принял решение по надежной защите ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов

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СНБО принял решение по надежной защите ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов

Совет национальной безопасности и обороны на заседании в четверг рассмотрел проектную угрозу для ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения в Украине.

"Совет принял решение относительно обеспечения надёжной защиты ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения в Украине", - сообщила пресс-служба СНБО.

Теги: #защита #снбо #отходы #ядерная_установка
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