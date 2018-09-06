СНБО принял решение по надежной защите ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов

Совет национальной безопасности и обороны на заседании в четверг рассмотрел проектную угрозу для ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения в Украине.

"Совет принял решение относительно обеспечения надёжной защиты ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения в Украине", - сообщила пресс-служба СНБО.