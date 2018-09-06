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19:00 06.09.2018

flydubai удвоит число рейсов в Киеве и перейдет из "Жулян" в "Борисполь"

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flydubai удвоит число рейсов в Киеве и перейдет из "Жулян" в "Борисполь"

Авиакомпания flydubai, в настоящее время выполняющая рейсы из Дубая (ОАЭ) в аэропорт "Киев" им. Сикорского (Жуляны), с 28 октября переведет их в аэропорт "Борисполь".

"Украина остается важным рынком для компании. Со 2 октября ежедневно будут доступны по два рейса между Киевом и Дубаем", – говорится в сообщении компании на ее сайте.

flydubai напоминает, что начала полеты в Украине в 2013 году и сейчас предлагает 17 еженедельных рейсов из Киева и Одессы в Дубай.

Компания рассчитывает, что переход в "Борисполь" и удвоение частоты позволит лучше реализовать возможности авиационного хаба Дубая.

Согласно релизу, на маршруте будет использоваться новый самолет Boeing 737 MAX 8. Помимо этого, продолжится действие код-шеринговой программы с Emirates.

"Еще одна хорошая новость. Для "Борисполя" и его пассажиров. Терминал "F" таки будет заполнен со следующего года", – прокомментировал это сообщение министр инфраструктуры Владимир Омелян.

flydubai осуществляет более 1,700 тыс. рейсов в неделю более чем в 90 пунктов назначения в 48 странах.

Теги: #киев #рейсы #flydubai
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