В августе-2018 аэропорт "Харьков" увеличил пассажиропоток на 10%

В августе 2018 года пассажиропоток Международного аэропорта "Харьков" (МАХ) составил 94,7 тысяч человек, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Наибольшим спросом среди регулярных направлений в августе пользовались Киев (МАУ), Стамбул (Turkish Airlines, Pegasus), Варшава (LOT), Тель-Авив (МАУ), Дортмунд (Wizz Air), Катовице (WIzz Air), Минск (Belavia), Милан (МАУ), Батуми (Yanair, Myway Airlines) и Тбилиси (Myway Airlines)", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Как сообщает пресс-служба МАХ, это рекордный показатель для аэропорта - впервые его месячный пассажиропоток превысил 100 тыс.чел.

Самыми популярными направлениями в июне были Стамбул (Pegasus, Turkish Airlines), Киев (МАУ), Варшава (LOT), Тель-Авив (МАУ), Дортмунд (WizzAir), Минск (Belavia), Милан (МАУ), Батуми (Myway Airlines, Yanair), Катовице (WizzAir), Тбилиси (Myway Airlines), Люблин (Bravo Airways).

Общий пассажиропоток аэропорта с начала года составил 440,2 тыс.человек, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года (364,1тыс. человек).

Как сообщалось, в 2017 году МАХ увеличил пассажиропоток до 806,1 тыс.чел (в 2016г. этот показатель составил 599,7 тыс. чел). В 2018 году его планируется увеличить еще на 12% (до 900тыс. человек).

В июле 2018 года пассажиропоток составил 104,5 тыс. чел., что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года (87,2 тыс.) Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.