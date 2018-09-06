Рада установила уголовную ответственность для родителей и опекунов за торговлю малолетними детьми

Верховная Рада Украины приняла в целом закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины в части ответственности за торговлю людьми.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект (№6243) о внесении изменений в ст.149 Уголовного кодекса относительно приведения в соответствие международным стандартам во втором чтении и в целом поддержали 240 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Согласно документу, уголовная ответственность наступает не только за вербовку, перемещение, сокрытие, передачу или получение человека не только путем похищения, обмана и шантажа, но также если для получения согласия на эксплуатацию потерпевшего было использовано его "уязвимое состояние" либо подкуплено третье лицо, контролирующее потерпевшего.

Кроме того, в действующей ныне редакции статьи не выделяется отдельно ответственность родителей и опекунов за вербовку, перемещение, сокрытие или передачу малолетних детей с целью эксплуатации.

Принятые изменения предусматривают лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества за торговлю людьми, совершенную родителями, усыновителями, опекунами в отношении малолетних.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, отдельные положения ст.149 УК, в частности определение понятия "торговля людьми" не соответствуют положениям Конвенции ООН против национальной организованной преступности и протоколу к ней о предупреждении и прекращении торговли людьми, особенно женщинами и детьми.

Сказано также, что ныне действующая редакция ст.149 УК не предоставляет четкое определение понятию "торговля людьми", что усложняет правоприменение указанной статьи Уголовного кодекса на практике, а уголовная ответственность за деяния, которую она предусматривает, не согласуется с международным законодательством.

Принятые парламентом изменения в Уголовный кодекс вступят в силу на следующий день после официальной публикации законы.