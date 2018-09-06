События

18:28 06.09.2018

Рада установила уголовную ответственность для родителей и опекунов за торговлю малолетними детьми

2 мин читать
Рада установила уголовную ответственность для родителей и опекунов за торговлю малолетними детьми

Верховная Рада Украины приняла в целом закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины в части ответственности за торговлю людьми.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект (№6243) о внесении изменений в ст.149 Уголовного кодекса относительно приведения в соответствие международным стандартам во втором чтении и в целом поддержали 240 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Согласно документу, уголовная ответственность наступает не только за вербовку, перемещение, сокрытие, передачу или получение человека не только путем похищения, обмана и шантажа, но также если для получения согласия на эксплуатацию потерпевшего было использовано его "уязвимое состояние" либо подкуплено третье лицо, контролирующее потерпевшего.

Кроме того, в действующей ныне редакции статьи не выделяется отдельно ответственность родителей и опекунов за вербовку, перемещение, сокрытие или передачу малолетних детей с целью эксплуатации.

Принятые изменения предусматривают лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества за торговлю людьми, совершенную родителями, усыновителями, опекунами в отношении малолетних.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, отдельные положения ст.149 УК, в частности определение понятия "торговля людьми" не соответствуют положениям Конвенции ООН против национальной организованной преступности и протоколу к ней о предупреждении и прекращении торговли людьми, особенно женщинами и детьми.

Сказано также, что ныне действующая редакция ст.149 УК не предоставляет четкое определение понятию "торговля людьми", что усложняет правоприменение указанной статьи Уголовного кодекса на практике, а уголовная ответственность за деяния, которую она предусматривает, не согласуется с международным законодательством.

Принятые парламентом изменения в Уголовный кодекс вступят в силу на следующий день после официальной публикации законы.

Теги: #уголовный_кодекс #торговля_людьми #закон #вр
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рада отклонила евроинтеграционный законопроект в сфере защиты прав на промышленные знаки и торговые марки

Рада отказалась ввести запрет на хостелы в квартирах многоэтажных домов

На Волыни пограничники ликвидировали международный канал торговли людьми

Папа Римский одобрил новое положение церковного катехизиса, провозглашающее неприемлемость смертной казни

Госадвокат Януковича Овсянников усматривает нарушения закона в действиях судьи Девятко

В принятом Радой законе "Об алиментах" кроется дискриминация отцов - правозащитники

Нацполиция не должна применять проверки к автомобилистам на еврономерах до принятия необходимых законопроектов - Гройсман

Рада законодательно урегулировала правовой статус пропавших без вести лиц

Закон "про алименты" может усилить борьбу родителей за детей и ущемит права тех из них, кто проживает отдельно – представитель омбудсмена

США приветствуют принятие Украиной закона о нацбезопасности

ПОСЛЕДНЕЕ

СНБО утвердил комплекс мероприятий по защите нацинтересов в акваториях Азовского и Черного морей

Проживающих на Херсонщине неподалеку от "Крымского титана" детей могут эвакуировать вглубь страны

На Харьковщине упал вертолет ГСЧС

СНБО поручил Кабмину отработать совместную позицию с международными партнерами по противодействию техногенной катастрофы на севере Крыма

КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице с Крымом приостанавливают работу из-за ситуации с крымским "Титаном", работает "Чонгар"

СНБО принял решение по надежной защите ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов

flydubai удвоит число рейсов в Киеве и перейдет из "Жулян" в "Борисполь"

В августе-2018 аэропорт "Харьков" увеличил пассажиропоток на 10%

США, ФРГ, Канада и Франция поддерживают выводы Британии о причастности властей РФ к атаке в Солсбери

Еврокомиссия одобрила сделку Apple и Shazam

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА