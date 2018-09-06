Еврокомиссия одобрила сделку Apple и Shazam

Европейская комиссия (ЕК), главный антимонопольный регулятор ЕС, одобрила сделку американской Apple по приобретению приложения для распознавания музыки Shazam, говорится в пресс-релизе ЕК.

"Данные - ключ к цифровой экономике. Именно поэтому мы должны тщательно проверять сделки, которые ведут к приобретению важного объема данных, включая те, которые могут быть потенциально конфиденциальными, чтобы не допустить ограничения конкуренции", - заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

По ее словам, ЕК после глубокого анализа сделки Shazam и Apple не нашла в ней угрозы конкуренции на рынке музыкального стриминга.

Британская компания Shazam, основанная в 1999 году, разработала программу, которая позволяет пользователям телефонов или обычных компьютеров распознавать (и покупать) музыкальные композиции по короткому услышанному фрагменту. Большую часть ее доходов составляют комиссионные выплаты за песни, найденные с помощью программы в виртуальном магазине iTunes корпорации Apple, сообщает BBC. Также Shazam дает возможность перехода к таким сервисам, как Spotify, Deezer и Google Play Music.

Shazam - одно из самых популярных приложений в мире, пользователи скачали его более 1 млрд раз и открывают более 20 млн раз в сутки. В связи с этим компания накопила огромный объем данных о музыкальных привычках и предпочтениях аудитории.

Еврокомиссия пришла к выводу, что данные, которые находятся в распоряжении в Shazam, не являются уникальными и не обеспечат Apple существенного преимущества.

Приобретя Shazam, Apple сможет устранить посредника и сэкономить на комиссионных. Эта сделка также поставит в невыгодное положение конкурирующие сервисы, так как приложение может отключить перенаправление потребителей к другим музыкальным магазинам, включая Spotify или Google Play Music, что усилит позиции Apple Music.